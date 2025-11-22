Скончался поэт Ариф Бузовналы.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили его близкие.

Поэт скончался сегодня утром.

Ариф Бузовналы родился в 1972 году в бакинском поселке Бузовна. В год поступления в педагогический институт - в 1993 году добровольцем отправился в Карабах. До 1994 года сражался в составе батальона добровольцев им.Азизбекова. После возвращения печатался в различных изданиях, в том числе в газете "Молодежь Азербайджана".