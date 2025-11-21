Назвало число погибших и пострадавших в результате крупного пожара в Баку

Сегодня примерно в 19:50 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов о пожаре в жилом доме, расположенном на улице М. Сеидова в Ясамальском районе.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи.

К месту вызова были направлены 18 бригад скорой медицинской помощи.

Бригады скорой помощи оказали первоначальную медицинскую помощь 15 людям, которые затем были госпитализированы в Клинический медицинский центр с диагнозом "отравление дымом".

На данный момент всего 20 человек (5 из них обратились самостоятельно) госпитализированы в Клинический медицинский центр, им продолжается предоставление необходимой медицинской помощи.

Зафиксировано 3 случая смерти до прибытия врачей.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: