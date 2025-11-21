Украина должна принять план мира США

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина должна согласиться с предложенным Вашингтоном мирным планом до 27 ноября.

Как передает Day.Az, Трамп заявил об этом в интервью Fox News.

"У меня часто бывают крайние сроки, но если процесс идёт хорошо, их можно менять. Мы считаем, что на этот раз наиболее подходящая дата - четверг", - подчеркнул глава Белого дома.