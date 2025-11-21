https://news.day.az/world/1797109.html Украина должна принять план мира США - Трамп назвал срок Президент США Дональд Трамп считает, что Украина должна согласиться с предложенным Вашингтоном мирным планом до 27 ноября. Как передает Day.Az, Трамп заявил об этом в интервью Fox News. "У меня часто бывают крайние сроки, но если процесс идёт хорошо, их можно менять.
Украина должна принять план мира США - Трамп назвал срок
Президент США Дональд Трамп считает, что Украина должна согласиться с предложенным Вашингтоном мирным планом до 27 ноября.
Как передает Day.Az, Трамп заявил об этом в интервью Fox News.
"У меня часто бывают крайние сроки, но если процесс идёт хорошо, их можно менять. Мы считаем, что на этот раз наиболее подходящая дата - четверг", - подчеркнул глава Белого дома.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре