Хотя Россия удовлетворена текущей ситуацией на линии фронта, она готова к мирным переговорам.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности, комментируя мирный план президента США Дональда Трампа по Украине.

По его словам, мирный план Трампа по урегулированию в Украине обсуждался ещё до встречи в Анкоридже:

"Во время переговоров на Аляске было подтверждено, что Россия, несмотря на все трудности, согласилась с американскими предложениями и была готова проявить гибкость. После переговоров на Аляске США приостановили процесс из-за того, что Украина фактически отвергла мирный план Трампа. После этого была опубликована новая версия 28-пунктного плана. Россия получила текст документа через каналы связи с администрацией США. Этот план может стать основой для окончательного мирного урегулирования, однако из-за того, что США не смогли получить согласие Украины, документ не обсуждается с Россией подробно".

Путин подчеркнул, что Украина и её европейские союзники по-прежнему питают иллюзии и стремятся к стратегическому поражению России на поле боя:

"Эта позиция, скорее всего, связана с отсутствием объективной информации о реальном положении на фронте. Ни Украина, ни Европа не понимают, к чему это может привести".

Президент России отметил, что если Киев откажется обсуждать предложения Трампа, и Украина, и "европейские разжигатели войны" должны понимать, что события в Купянске неизбежно повторятся на других участках фронта.

"В целом Россия довольна ситуацией на фронте; страна продвигается к целям специальной военной операции военными средствами. Россия готова к мирным переговорам, но для этого требуется тщательное обсуждение всех деталей предложенного плана", - подытожил Путин.