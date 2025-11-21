Фонд Гейдара Алиева сдал в эксплуатацию Лянкяранский детский дом после капитальной реконструкции

Детский дом номер 5 имени Османа Мирзоева в городе Лянкяран, размещенный в здании учреждения социальных услуг капитально отремонтирован Фондом Гейдара Алиева. Открытие детского дома после ремонта здания состоялось 21 ноября.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева.

Отмечалось, что здание учреждения социальных услуг детского дома номер 5, функционирующего в Лянкяране с 1941 года, пришло в непригодное состояние. В 2024 году начались капитальные ремонтные работы в здании учреждения социальных услуг детского дома номер 5 в Лянкяране.

Здание состоит из 1 и 2-этажных 5 корпусов. Учреждение социальных услуг рассчитано на 120 детей младшего и старшего возраста. В здании созданы учебные классы, кабинеты информатики, шитья и ковроткачества, танца и музыки, мастерская. Учреждение социальных услуг оснащено необходимой мебелью и оборудованием, предметные кабинеты - наглядными пособиями.

Здесь созданы комнаты отдыха, медицинский кабинет, гардероб, библиотека, читальный зал, столовая, актовый зал, спортивный зал, открытая спортивная площадка. Также построена детская площадка, оснащенная игровыми аттракционами.

Проведены работы по благоустройству и озеленению приусадебной территории учреждения социальных услуг.