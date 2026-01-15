Движение по этой дороге затруднено - Предупреждение водителям
В Гобустанском районе из-за сильного снегопада движение по дорогам, ведущим в горные села, оказалось затруднено.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, особенно сложная ситуация наблюдается на 7-м и 12-м километрах автомобильной дороги Сюнду-Хылмилли, где зафиксировано обледенение. В связи с этим некоторые водители столкнулись с трудностями при передвижении.
Водители жалуются на текущее состояние дороги.
"Дорога заснеженная и скользкая, ездить туда и обратно сложно. Водителям следует быть осторожными", - отмечают они.
Комментируя ситуацию, начальник участка № 7 Дорожно-эксплуатационного управления Новруз Новрузов сообщил, что принимаются меры по устранению сложностей на дорогах. На место направлены тяжелая техника и рабочая сила, проезжая часть обрабатывается песчано-соляной смесью.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре