Движение по этой дороге затруднено

В Гобустанском районе из-за сильного снегопада движение по дорогам, ведущим в горные села, оказалось затруднено.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, особенно сложная ситуация наблюдается на 7-м и 12-м километрах автомобильной дороги Сюнду-Хылмилли, где зафиксировано обледенение. В связи с этим некоторые водители столкнулись с трудностями при передвижении.

Водители жалуются на текущее состояние дороги.

"Дорога заснеженная и скользкая, ездить туда и обратно сложно. Водителям следует быть осторожными", - отмечают они.

Комментируя ситуацию, начальник участка № 7 Дорожно-эксплуатационного управления Новруз Новрузов сообщил, что принимаются меры по устранению сложностей на дорогах. На место направлены тяжелая техника и рабочая сила, проезжая часть обрабатывается песчано-соляной смесью.

