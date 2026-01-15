В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Евгений Киселев "получил в глаз" в прямом эфире.

Day.Az представляет публикацию:

"Либерал" Евгений Киселев "получил в глаз" в собственном прямом эфире на YouTube - в виде правды, которую ему высказал Рамиз Юнус.

Это сегодня на российском ТВ Киселёв один - Дмитрий, с вечным "Совпадение? Не думаю!". Раньше их было двое. И второй - Евгений - когда-то считался даже умнее, тоньше и "либеральнее".

Много лет назад Евгений Киселёв поссорился с российскими властями, осел в так называемых "либеральных" СМИ, а затем и вовсе уехал в Украину, откуда продолжает вещать. До сих пор есть люди, которые называют его "большим профессионалом" и чуть ли не "голосом эпохи".

Так вот, этот самый "голос эпохи" на днях получил прямо в эфире - и не выдержал.

Киселев позвал к себе Рамиза Юнуса, обсуждать события в Иране и регионе. И пока обсуждали Иран - все было "нормально". Пока Юнус не дал в глаз - не буквально, разумеется, а по существу: заговорил о современной России, о роли спецслужб, о Горбачёве, Ельцине и о том, как Кремль десятилетиями лепил "либеральную оппозицию" под себя.

И тут дядя Женя поплыл.

Никаких аргументов, никакой дискуссии. Никакой "свободы слова". Тупо "отключил гостя" кнопкой, как в старые совковые времена. Как учили.

Это и есть момент истины. Можно уехать из Москвы, можно сменить паспорт и прописку, можно годами работать на украинском медиарынке - все это можно. Но если внутри остается великорусский шовинизм, привычка затыкать рот и ненависть к чужому мнению - то ты все тот же продукт имперской школы.

Вот и получается, что Киселев как будто другой - а суть у него такая же.