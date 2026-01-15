Google переняла график выхода смартфонов у Apple

Компания Google рассматривает возможность выпуска смартфона Pixel 10a в середине февраля, что значительно раньше традиционного графика. Об этом сообщил портал Droid-Life, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журналистов, анонс Pixel 10a запланирован на 17 февраля. Официального подтверждения этой информации со стороны Google пока не было.

Ожидается, что Pixel 10a станет незаметным обновлением: смартфон сохранит ключевые технические характеристики и дизайн предыдущего поколения. Существенных изменений в аппаратной части не прогнозируется, однако модель может выйти в новом цветовом исполнении.

Информация о цене пока отсутствует. Предыдущий Pixel 9a на старте продаж оценивался в $499 за версию на 128 ГБ встроенной памяти.

Вероятнее всего, пересмотр графика выхода бюджетной модели связан с планами Apple, которая должна выпустить примерно в то же время iPhone 17e. По слухам, в 2027 году зимой-весной Apple также представит базовый iPhone 18, тогда как Pro-версии будут показаны раньше - в сентябре текущего года.