Может ли быть снижен пенсионный возраст?

В Азербайджане разъяснили ситуацию с возможным повышением или понижением пенсионного возраста.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом заявил председатель Правления Государственного фонда социальной защиты Зека Мирзоев, отвечая сегодня на вопросы журналистов на пресс-конференции.

По его словам, в рамках правовых реформ, которые планируется провести в 2026 году, изменение пенсионного возраста не рассматривается.

Отметим, что с 1 июля 2026 года пенсионный возраст для женщин составит 65 лет. Таким образом, в Азербайджане пенсионный возраст для мужчин и женщин будет уравнен.

Ранее министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев заявил, что в 2026 году ожидается рост среднего размера ежемесячной пенсии до 590 манатов, а средней пенсии по возрасту - до 629 манатов.