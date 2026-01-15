В Минздраве состоялась встреча с делегацией Университета Уфук Турецкой Республики

Министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев провёл встречу с делегацией Университета Уфук (Анкара) Турецкой Республики, возглавляемой президентом Фонда помощи при дорожно-транспортных происшествиях, профессором Реджаи Пабуччу. Во встрече также принял участие ректор Университета Уфук, профессор Ахмед Хакан Халилоглу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend, со ссылкой на министерство здравоохранения.

На встрече в рамках братских отношений между Азербайджаном и Турцией были обсуждены возможности сотрудничества в области здравоохранения и международного сотрудничества, обмен опытом в направлениях научно-исследовательской деятельности и подготовки кадров, совершенствование медицинских услуг, оказываемых лицам, получившим травмы в результате дорожно-транспортных происшествий, а также вопросы медицинской реабилитации.

Стороны обменялись мнениями о возможностях повышения качества медицинских услуг, внедрения современных подходов в области реабилитации и профилактики, организации программ обмена опытом для студентов-медиков и резидентов, реализации совместных исследований в сфере репродуктивной медицины, а также осуществления совместных проектов в этих направлениях.

На встрече была подчеркнута важность продолжения сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.