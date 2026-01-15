https://news.day.az/world/1809669.html Сепаратисты попытались сбить самолет вице-президента Индонезии - ВИДЕО Вице-президент Индонезии Гибран Ракабуминг Рака отменил свой визит в город Декай в индонезийской провинции Папуа-Пегунган на острове Новая Гвинея, после того как местные сепаратисты попытались сбить его самолет.
Вице-президент Индонезии Гибран Ракабуминг Рака отменил свой визит в город Декай в индонезийской провинции Папуа-Пегунган на острове Новая Гвинея, после того как местные сепаратисты попытались сбить его самолет.
Как передает Day.Az, инцидент произошел над Пункак Мандала Хейтс, когда самолет находился всего в нескольких минутах от прибытия в аэропорт Декая.
ТПНПБ взяли на себя ответственность за это, а их начальник штаба Голиаф Табуни предупредил, что его войска "находятся в состоянии готовности и готовы убить вице-президента, если он ступит на территорию" региона.
