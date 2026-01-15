Музыка, переведенная на язык живописи – как Arts Council Azerbaijan отметил день рождения

В галерее Fabrika - Arts Council Azerbaijan открыл новый выставочный сезон проектом под символичным названием "Музыка". Экспозиция стала не просто стартом года, а традиционным культурным событием, приуроченным ко дню основания организации, который ежегодно отмечается январской выставкой, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В проекте приняли участие художники - члены Arts Council Azerbaijan. Зрителям было представлено около 30 произведений, выполненных в самых разных стилях и техниках - от классических форм до смелых современных решений. Каждая работа по-своему интерпретировала тему музыки, превращая звук в образ, ритм - в цвет, а эмоцию - в визуальный язык.

На открытии выставки руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов подвел итоги прошедшего года, назвав его насыщенным и продуктивным. Он особо отметил международную деятельность организации: за 19 лет проекты Arts Council Azerbaijan были реализованы на четырех континентах, став важной частью культурного диалога между странами.

Особую атмосферу вечеру придал торжественный момент вручения дипломов художникам, принимавшим участие в выставке в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Награды вручила автор проекта "Вторая жизнь" Сона Гулиева, подчеркнувшая значимый вклад Arts Council Azerbaijan в развитие международного сотрудничества и профессиональный рост азербайджанских художников.

Выставка была организована при поддержке Arts Council Azerbaijan и НПО "Səyahət". Среди гостей - послы, общественные деятели, представители творческих профессий. Тёплая атмосфера, живое общение и искусство, говорящее на универсальном языке, сделали вечер по-настоящему праздничным.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az