Казахстан планирует увеличить экспорт нефти через Азербайджан

Ожидается, что поставки казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) вырастут примерно на 23%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на казахстанскую нацкомпанию "КазМунайГаз", в рамках стратегии диверсификации экспорта нефти поставки по направлению Актау-БТД демонстрируют устойчивую динамику роста.

Так, по итогам 2025 года по этому маршруту было транспортировано 1,3 млн тонн казахстанской нефти.

В 2026 году объем казахстанской нефти, перевозимой по магистральному экспортному трубопроводу БТД, как ожидается, увеличится до 1,6 млн тонн, что в годовом выражении означает рост примерно на 23%.

Напомним, что Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и казахстанская "КазМунайГаз" заключили соглашение о транспортировке 1,5 миллиона тонн казахстанской нефти ежегодно по этому маршруту. Экспорт был запущен в апреле 2023 года.