В Баку проходит конференция, посвященная репрессивной политике Индии в отношении этнических меньшинств

В Баку впервые по инициативе Бакинской инициативной группы проводится международная конференция под названием "Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: существующие реалии", посвященная репрессивной политике правительства Индии в отношении этнических меньшинств.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии принимают участие министр по правам человека и делам меньшинств штата Пенджаб Рамеш Сингх Арора и другие официальные лица, а также влиятельные представители сикхской общины из Канады, Великобритании и США, руководители аналитических центров, ученые зарубежных университетов, работающие в сфере прав человека и этнических меньшинств, а также лица, ставшие непосредственными жертвами репрессивной, расистской и преследовательской политики правительства Индии.

На конференции обсуждаются вопросы систематической расовой дискриминации, насилия и репрессивной политики, проводимой правительством Индии в отношении сикхов и других этнических меньшинств, а также грубые нарушения обязательств Индии по Международному пакту о гражданских и политических правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Конвенции против пыток в контексте отношения к этническим меньшинствам. Также планируется проведение дискуссий о необходимости удержания реальной ситуации в повестке международных организаций и принятия соответствующих решений, в частности о расследовании Комитетом ООН по правам человека нарушенных прав этнических меньшинств в Индии, казней, осуществленных без судебных решений, а также о документировании правонарушений специальными докладчиками ООН и вынесении их на международный мониторинг.

Отдельной темой обсуждения является роль международных и местных неправительственных организаций и академических кругов в этом процессе, а также влияние подготовленных ими отчетов, правовых заключений и рекомендаций на международные механизмы принятия решений.

Выступая на мероприятии, исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов заявил, что исторические факты и свидетельства очевидцев раскроют реальную картину жестокостей, с которыми столкнулись сикхи.

Он отметил, что сегодняшняя конференция не является лишь академической дискуссией или символическим мероприятием. В рамках конференции будет проведен глубокий анализ исторических корней дискриминации в отношении сикхов, а также продолжающейся борьбы за восстановление справедливости.

"Слова, которые я произношу, в полной мере не способны передать масштабы массовых убийств, грубых нарушений прав человека и совершенных жестокостей, с которыми столкнулись сикхи", - подчеркнул он.

А. Аббасов добавил, что выставочные материалы, исторические факты и свидетельства очевидцев позволят представить реальную и объективную картину данной проблемы.

"За последние два года Бакинская инициативная группа организовала более 30 международных конференций и наладила сотрудничество более чем с 20 странами", - подчеркнул он.

Далее, председатель Федерации сикхов Буал Монендер Сингх отметил, что Индия демонстрирует жестокое насилие в отношении всех, кто исповедует сикхскую веру.

Он отметил, что не следует забывать о том, что Индия фактически была создана как британский колониальный проект. При этом, по его словам, выражая солидарность, необходимо помнить и о других народах различного происхождения, подвергающихся дискриминации.

"Начиная с далитов, которые на протяжении тысячелетий подвергаются кастовой дискриминации, и мусульман, десятилетиями страдающих от общинного насилия со стороны праворадикальных групп хиндутвы, до оккупации Кашмира - одного из самых милитаризованных регионов мира, а также христиан, которые по всей Индии регулярно становятся мишенью из-за своих религиозных убеждений. Всё это противоречит конституции Индии, которая декларирует равную защиту. На бумаге эти гарантии существуют, однако на практике они крайне недостаточны", - добавил он.

Буал Монендер Сингх отметил, что среди этих общин именно сикхи несут особенно тяжелое бремя:

"Чтобы понять трагедию 1984 года, необходимо обратиться к ее корням. Основа насилия в отношении сикхов заключается в сочетании политического оппортунизма, государственных репрессий, а также отрицания сикхской идентичности и устремлений. Достаточно взглянуть на статью 25B Конституции Индии. В этой статье сикхи, буддисты и джайны не обладают отдельным статусом и представлены как ответвления индуизма. Это означает полное стирание идентичности в конституционно-правовом поле. Одновременно применение статьи 25B на протяжении последних десятилетий сопровождалось экстремальным насилием в отношении сикхского народа".

Он подчеркнул, что вместо диалога и конструктивного подхода индийское государство отвечает милитаризацией, нарушениями прав человека, массовыми убийствами и жестоким насилием в отношении мужчин, женщин и детей, исповедующих сикхскую веру:

"В ходе операции "Голубая звезда", проведённой в 1984 году, нападение армии на Золотой храм - самую священную святыню сикхского народа - нанесло глубокие психологические раны сикхскому обществу и стало отправной точкой движения, которое вышло за рамки требования широкой автономии Пенджаба и переросло в борьбу за полную независимость и суверенитет Халистана.

Убийство премьер-министра Индиры Ганди 31 октября 1984 года стало предлогом для последующих событий. В последующие дни Дели и другие города охватил геноцид. Вооружённые группы, получившие от политиков списки избирателей, нападали на дома сикхов, сжигали сикхских мужчин, убивали детей, насиловали женщин. Это была масштабная попытка завершить процесс геноцида, начатый самим индийским государством".

А министр правительства Пенджаба по вопросам прав человека и делам меньшинств Рамеш Сингх Арора, в свою очередь, заявил, что операция "Голубая звезда" стала началом движения Халистан.

Он отметил, что причина столь глубокого укоренения насилия в отношении сикхов заключается в сочетании политического оппортунизма, государственных репрессий и отрицания сикхской идентичности и национальных устремлений.

"Для этого достаточно взглянуть на статью 25(b) Конституции Индии. То есть в конституционно-правовом поле идентичность сикхов фактически стирается", - подчеркнул он.

Министр отметил, что наглядным примером этого стало проведение в 1984 году операции "Голубая звезда", в ходе которой армия атаковала самую священную святыню сикхов - Золотой храм:

"Это событие нанесло глубокие раны коллективному сознанию сикхов и одновременно стало началом движения Халистан, то есть идеи полной свободы и суверенитета. С этого момента борьба перестала быть требованием более широкой автономии для штата Пенджаб и превратилась в борьбу за полную независимость. Убийство премьер-министра Индиры Ганди 31 октября 1984 года стало предлогом для последующих событий. После этого в Дели и других городах произошёл геноцид: вооружённые группы, получившие от политиков списки избирателей, нападали на дома сикхских семей, сжигали мужчин заживо, убивали детей, насиловали женщин. Это была попытка общенационального масштаба завершить процесс геноцида, начатый самим индийским государством".

