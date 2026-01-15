https://news.day.az/society/1809651.html В некоторых частях двух районов Баку не будет газа Завтра в некоторых частых двух районов Баку не будет газа. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало ПО "Азеригаз".
Согласно информации, в связи с переносом газовой линии на улице Мухаммеда Хиябани в Ясамальском районе, а также проведением работ по устранению утечек газа в поселке Говсан Сураханского района, с 10:00 16 января 2026 года планируется приостановка газоснабжения.
