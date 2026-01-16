Евросоюз не исключает ужесточения санкций против Ирана

В Европейском союзе допускают возможность дальнейшего ужесточения санкционного режима в отношении Ирана.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом.

Отвечая на вопрос о вероятности военного вмешательства США и Израиля в ситуацию вокруг Ирана, фон дер Ляйен отметила, что не намерена комментировать действия других государств. При этом она подчеркнула, что в ЕС действительно рассматривают вариант ужесточения санкций против Тегерана.

По словам главы Еврокомиссии, участники антиправительственных протестов в Иране обратились к руководству ЕС с призывом расширить санкционные списки за счет новых представителей иранских властей. Фон дер Ляйен заявила, что хорошо понимает происходящее в стране, и заверила, что Евросоюз готов откликнуться на этот призыв. "Да, мы это сделаем", - подчеркнула она.

Ранее США также заявили о введении новых санкции против Ирана.