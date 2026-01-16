Экс-президент Южной Кореи получит пять лет тюрьмы

Южнокорейский суд приговорил экс-президента Юн Сок Ёля к пяти годам тюремного заключения по делу о препятствовании правосудию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщило агентство Reuters.

"Центральный районный суд Сеула признал Юна виновным в препятствовании исполнению властями ордера на арест, выданного в связи с объявлением им военного положения в декабре 2024 года", - говорится в материале.

Указывается, что его также признали виновным в подделке официальных документов и несоблюдении надлежащей правовой процедуры перед объявлением военного положения.

В издании добавили, что адвокат экс-президента планирует обжаловать решение о воспрепятствовании правосудию.