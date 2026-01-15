Президент Ильхам Алиев подписал закон о транспортно-экспедиционной деятельности

Принят новый закон "О транспортно-экспедиционной деятельности".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, закон "О транспортно-экспедиционной деятельности", утвержденный Президентом Ильхамом Алиевым, определяет правовые, организационные и экономические основы транспортно-экспедиционной деятельности на территории Азербайджана, регулирует деятельность государственных органов (учреждений), юридических лиц, филиалов и представительств иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в этой сфере, а также отношения, возникающие между этими сторонами.

Закон устанавливает такие основные понятия, как перевозчик; экспедитор; оплата услуг экспедитора; клиент; транспортно-экспедиционная деятельность; участники транспортно-экспедиционной деятельности; транспортно-экспедиционные услуги; груз; документ на грузоперевозки.

Документ отражает правовые основы осуществления транспортно-экспедиционной деятельности, основные принципы осуществления транспортно-экспедиционной деятельности и транспортно-экспедиционных услуг.

Также определены основные цели государственного регулирования и государственная ответственность в сфере транспортно-экспедиционной деятельности, государственная поддержка транспортно-экспедиционной деятельности.

Глава государства подписал указ о реализации соответствующего закона.