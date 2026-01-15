Греция предупредила судовладельцев об опасности в Черном море

Греция рекомендовала судовладельцам усилить меры безопасности при заходе в черноморские порты России на фоне участившихся атак беспилотников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства судоходства страны.

Ведомство призвало операторов судов пересмотреть протоколы, ссылаясь на инциденты с беспилотниками. В качестве примера упоминается танкер Matilda, который ранее подвергся удару.