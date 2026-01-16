В Белом доме рассказали, что делает временное правительство Венесуэлы

Временное правительство Венесуэлы выполняет все запросы со стороны США, и американский президент Дональд Трамп ожидает продолжения сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Госсекретарь Марко Рубио и администрация находятся в постоянном контакте с (уполномоченным президентом Боливарианской Республики Делси) Родригес и другими членами временного правительства Венесуэлы, которые проявляют чрезвычайную готовность к сотрудничеству. На данный момент они выполнили все требования и просьбы Соединенных Штатов и президента", - сказала она.

По словам Ливитт, американский лидер доволен ситуацией и рассчитывает на продолжение сотрудничества.