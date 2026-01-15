Названы 10 лучших семейных автомобилей

Кроссоверы остаются одним из самых популярных типов легковых автомобилей во многих странах мира. Тем не менее семейные модели в кузовах хэтчбек, универсал и седан все еще пользуются большим спросом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, в WhatCar определили 10 лучших семейных автомобилей с пробегом, которые можно купить на вторичном рынке в Британии менее чем за 10 000 фунтов стерлингов (около 13 420 долларов). По словам экспертов, эти модели предлагают высокий уровень практичности, а также имеют ряд других преимуществ над конкурентами.

ТОП-10 лучших недорогих семейных автомобилей с пробегом:

Skoda Octavia

Seat Leon

Audi A3

Skoda Scala

Volkswagen Golf

Ford Focus

BMW 1 Series

Honda Civic

Hyundai i30

Kia Ceed

Лучшим недорогим семейным автомобилем с пробегом эксперты признали Skoda Octavia. В издании отметили, что эта модель дешевле, чем Volkswagen Golf и Audi A3, которые основаны на одной платформе, а также просторнее, чем Seat Leon.

Главными плюсами Skoda Octavia в издании назвали очень практичный интерьер и вместительный багажник. Также эксперты похвалили модель за богатое оснащение и низкую стоимость обслуживания.

Кроме того, в издании призвали не покупать Lexus CT, признав эту модель худшим автомобилем с пробегом в этом сегменте. Эксперты признали, что гибридная установка этого авто обеспечивает низкий расход топлива, но Lexus CT имеет неприятное управление и низкий уровень комфорта.