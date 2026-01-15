https://news.day.az/society/1809644.html

Отравление угарным газом в Физули

На территории села Карабах Физулинского района два человека скончались в автомобиле от отравления угарным газом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Байрам Гатамов (1977 г.р.) и его племянник Вюсал Гатамов (1998 г.р.), которые уснули в автомобиле, оставив его заведённым, скончались от отравления угарным газом.