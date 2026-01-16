Албанские компании проявляют интерес к участию в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал в интервью Trend Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Албания в Азербайджане Бесарт Кадиа.

"Участие в таких проектах дает возможность поделиться опытом, предоставлять технологии и услуги в сфере инфраструктуры, строительства и смежных отраслей. Это взаимодействие соответствует более широкой рамке двустороннего экономического сотрудничества, укрепляет торговлю, инвестиции и долгосрочные деловые партнерства, одновременно отражая приверженность Албании поддержке инициатив, способствующих устойчивому развитию и региональному процветанию", - сказал Кадиа.

Кадиа отметил, что Албания приветствует азербайджанские инвестиции в нескольких приоритетных секторах, которые соответствуют национальным целям развития страны и повестке двустороннего сотрудничества.

"Помимо энергетики, Албания видит значительный потенциал для инвестиций в транспорт и логистику, туризм и гостиничный бизнес, устойчивое сельское хозяйство и переработку продуктов питания, цифровые инновации и развитие инфраструктуры. Возможности также существуют в сфере торговли и партнерства между малыми и средними предприятиями, чему способствует сотрудничество между AIDA и AZPROMO, а также укрепление связей между торгово-промышленными палатами. Благодаря стабильному инвестиционному климату, продолжающейся гармонизации законодательства и целевым бизнес-форумам и B2B-инициативам Албания стремится облегчить привлечение азербайджанских инвестиций, создающих взаимные экономические выгоды и способствующих долгосрочному устойчивому росту обеих стран", - подчеркнул посол Албании.