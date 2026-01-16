Пьяный водитель устроил опасный побег от полиции

Сотрудники 4-го взвода Главного управления Государственной дорожной полиции на 220-м километре автодороги Баку-Шамахы-Евлах во время движения подали сигнал "остановиться" водителю автомобиля марки VAZ 2102 с государственным номером 23 BX 550, который грубо нарушал правила дорожного движения.

Как сообщили Day.Az в ГУГДП, однако водитель Рагиф Мамедов, не подчинившись законному требованию сотрудников полиции, продолжил движение.

С целью уклонения от ответственности водитель совершал опасные маневры, создавая реальную угрозу для других участников дорожного движения. Для пресечения его противоправных действий в соответствии с законодательством были приняты необходимые меры, в результате чего транспортное средство было остановлено.

В ходе проверки установлено, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Собранные по факту материалы направлены в суд для рассмотрения в установленном порядке.

"Главное управление Государственной дорожной полиции в очередной раз заявляет, что грубые нарушения правил дорожного движения, а также неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и попытки уйти от ответственности являются недопустимыми и в отношении подобных случаев будут приниматься решительные меры", - сказали в ведомстве.