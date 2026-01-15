Названы возможные причины взрывов в нидерландском Утрехте

Взрывы в нидерландском городе Утрехт могли быть вызваны утечкой газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает NOS со ссылкой на представителя службы экстренного реагирования.

По его словам, произошедшее, скорее всего, является несчастным случаем, а не преднамеренным действием. В настоящее время ведется расследование инцидента.

В результате взрывов в здании возник пожар, работы по его тушению продолжаются. Для предотвращения новых рисков подача газа в районе происшествия была приостановлена.

Напомним, что о взрывах в Утрехте стало известно 15 января. Точное число пострадавших пока не установлено. Мэр города Шарон Дейксма заявила, что ущерб городу оказался значительным.