Мерц призвал немцев больше работать

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подверг критике отношение немцев к труду и призвал жителей страны больше работать, отметив, что при нынешнем балансе между работой и личной жизнью "процветание сохранить не удастся".

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС.

"В целом производительность нашей экономики недостаточно высокая", - цитирует политика телеканал NTV.

Мерц также обратил внимание на то, что жители Швейцарии работают в год в среднем на 200 часов больше жителей Германии, хотя "генетических различий" между гражданами стран, по его словам, нет. "Трудовые издержки в нашей стране просто слишком высокие, и мы должны снизить этот показатель", - подчеркнул канцлер.