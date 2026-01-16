https://news.day.az/world/1809716.html Истребитель США пропал с радаров у берегов Японии Истребитель-бомбардировщик Военно-воздушных сил (ВВС) США F-35A Lightning II пятого поколения пропал с радаров у побережья Японии. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Shot в Telegram. Уточняется, что перед исчезновением самолет подал сигнал бедствия недалеко от города Аомори.
Истребитель США пропал с радаров у берегов Японии
Истребитель-бомбардировщик Военно-воздушных сил (ВВС) США F-35A Lightning II пятого поколения пропал с радаров у побережья Японии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Shot в Telegram.
Уточняется, что перед исчезновением самолет подал сигнал бедствия недалеко от города Аомори. По данным канала, истребитель подавал сигнал 7700, который может говорить о чрезвычайной или аварийной ситуации на борту, требующей немедленного внимания диспетчерской и экстренных служб.
