Истребитель США пропал с радаров у берегов Японии

Истребитель-бомбардировщик Военно-воздушных сил (ВВС) США F-35A Lightning II пятого поколения пропал с радаров у побережья Японии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Shot в Telegram.

Уточняется, что перед исчезновением самолет подал сигнал бедствия недалеко от города Аомори. По данным канала, истребитель подавал сигнал 7700, который может говорить о чрезвычайной или аварийной ситуации на борту, требующей немедленного внимания диспетчерской и экстренных служб.