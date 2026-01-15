В честь 140-летия Узеира Гаджибейли представили почтовую марку и концерт

По случаю 140-летия со дня рождения великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли в обращение выпущена памятная почтовая марка. Проект реализован по совместной инициативе министерства культуры Азербайджана и ООО "Aзерпочт", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Презентация марки состоялась в Международном центре мугама и собрала представителей культурной общественности. На мероприятии выступили советник министра культуры Джахангир Селимханов, исполняющий обязанности председателя правления ООО "Aзерпочт" Иси Мустафаев и директор Дома-музея Узеира Гаджибейли, народный артист, профессор Сардар Фараджев. В своих выступлениях они подчеркнули, что юбилейная марка, посвящённая основоположнику профессиональной национальной музыки, символу музыкальной культуры Азербайджана и автору Государственного гимна, является не просто филателистическим продуктом, а визуальным носителем национальной памяти и культурного наследия. Отмечалось, что подобные инициативы ещё раз напоминают об ответственности за сохранение и передачу наследия великого композитора будущим поколениям.

Марка, выпущенная в память об Узеире Гаджибейли, станет своеобразным "культурным послом": путешествуя по миру, она будет "рассказывать" о его личности и вкладе в историю азербайджанской музыки. Почтовая марка выпущена тиражом 33 400 экземпляров, её дизайнером является Айдын Аскеров.

Завершилось торжественное мероприятие концертной программой из произведений Узеира Гаджибейли в исполнении хора имени Джахангира Джахангирова Международного центра мугама.