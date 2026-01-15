Российский МИД прокомментировал высказывания Владимира Соловьева

Официальная позиция России по вопросам внешней политики высказывается исключительно уполномоченными должностными лицами.

Как передает Day.Az, об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова телеведущего Владимира Соловьева о возможном проведении специальной военной операции на территории государств Центральной Азии и в Армении.

Она подчеркнула, что речь шла о личном мнении журналиста, отметив, что эти высказывания не являются официальной позицией Москвы.

М. Захарова добавила, что Россия последовательно выступает за добрососедские и партнерские отношения с государствами постсоветского пространства, включая страны Южного Кавказа, призвав не поддаваться на провокации и информационные манипуляции.