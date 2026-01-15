OpenAI запустила онлайн-переводчик на базе ChatGPT

Компания OpenAI запустила отдельный онлайн-сервис для перевода текстов ChatGPT Translate, который поддерживает более 50 языков и позиционируется как конкурент Google Translate.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание The Verge.

Новый инструмент доступен через веб-интерфейс и по внешнему виду напоминает популярный сервис Google: пользователям предлагаются два текстовых поля для исходного и переведенного текста, а также выбор языков перевода.

При этом функциональность сервисов различается. ChatGPT Translate на данный момент поддерживает перевод текста в браузере на компьютерах, а в мобильной версии также позволяет использовать голосовой ввод. Несмотря на заявления о поддержке изображений, эта возможность пока недоступна. В отличие от Google Translate, сервис OpenAI не позволяет загружать документы, изображения или веб-страницы.

Одной из особенностей ChatGPT Translate стали дополнительные настройки стиля перевода, позволяющие, например, адаптировать текст под деловое общение.

По сути, OpenAI выделила давно доступную в ChatGPT функцию перевода в отдельный продукт, однако пока не выпустила мобильные приложения для iOS и Android и не раскрыла, какая именно модель искусственного интеллекта используется в новом сервисе.