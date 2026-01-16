Сегодня состоится жеребьевка плей-офф Лиги конференций УЕФА

Сегодня в 16:00 по бакинскому времени пройдет церемония жеребьевки плей-офф Лига конференций УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, по итогам лигового этапа из 36 команд, начавших турнир, борьбу продолжают 24 коллектива. Команды, занявшие места с первого по восьмое, напрямую вышли в 1/8 финала.

Оставшиеся 16 клубов выступят в плей-офф, при этом восемь из них будут сеяны, а восемь попали в корзину несеяных.

Сеяные команды

"Алкмаар", "Целе", "Кристал Пэлас", "Фиорентина", "Лозанна-Спорт", "Лех", "Риека", "Самсунспор".

Несеяные команды

"Дрита", "Ягеллония", КуПС, "Ноа", "Омония", "Шкендия", "Сигма", "Зриньски".

Напомним, матчи плей-офф Лиги конференций УЕФА запланированы на 19 и 26 февраля.