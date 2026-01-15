На пляже в Аргентине произошло метеоцунами

Один человек погиб и более 30 получили травмы, когда необычно высокая волна внезапно обрушилась на пляж в Аргентине и унесла десятки купающихся на глубину.

Как передает Day.Az, явление произошло на фоне экстремальной жары. В целях безопасности людей с пляжей по всей пострадавшей зоне эвакуировали.

Эксперты говорят, что это метеоцунами - редкое явление, при котором волны возникают из-за резких перепадов атмосферного давления, связанных с грозами, холодными фронтами или другими атмосферными возмущениями.