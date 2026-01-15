NASA из космоса зафиксировало странное явление над Землей

NASA с Международной космической станции зафиксировало над Землей странное явление. Оно было связано с ураганом Хелен, который обрушился на побережье Флориды в сентябре 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом рассказывает ресурс Wion.

"Прибор на МКС обнаружил неизвестное явление, проносившееся через атмосферу Земли, примерно на высоте 88 километров над планетой. NASA было удивлено, увидев то, что не было видно с земли, но было обнаружено из космоса", - говорится в материале.

Ученые зафиксировали атмосферные волны. И тот факт, что их было видно высоко над Землей, свидетельствует о том, что сильные погодные явления не только вызывают разрушения на земле, но и влияют на различные слои атмосферы.

Странное явление было зафиксировано в мезосфере, третьем слое атмосферы Земли, простирающемся от 50 до 85 км.

Известно, что прибор для измерения атмосферных волн (AWE) был установлен снаружи МКС еще в 2023 году. Это сделали для выявления "атмосферного свечения" - света, который излучают газы на больших высотах. И в момент, когда ураган обрушился на Флориду, AWE зафиксировал узор, похожий на волны, высоко над Землей.

"NASA объяснило, что это произошло из-за урагана, который был настолько сильным, что взбудоражил воздух на такой большой высоте. Этот феномен распространился на запад, что означает, что беспокойство не ограничилось зоной шторма", - отмечают авторы.

Стоит также понимать, что МКС вращается на орбите на высоте 400 километров над поверхностью Земли. И прибор, установленный на ней, зафиксировал то, что не было обнаружено во время обычных метеорологических измерений.

Почему это важно?

Изучение подобного воздействия в разреженном воздухе на больших высотах может оказаться решающим для оценки побочных эффектов и их влияния на регион. Более того, в конечном итоге эти факторы влияют на условия, которые имеют значение для спутников.

"Даже незначительное изменение плотности воздуха в верхних слоях атмосферы может привести к проблемам со спутниками. AWE может помочь узнать больше об этих наблюдениях и предотвратить любые проблемы, которые могут повлиять на спутники", - добавляет ресурс.