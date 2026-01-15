Азербайджан и ЕС обсудили перспективы сотрудничества

Обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества Азербайджана и Европейского Союза.

Обсуждения состоялись 15 января в ходе встречи министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдаленой Гроно.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в министерстве иностранных дел.

Также обсуждались процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, региональные и международные вопросы.

Было отмечено, что были рассмотрены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в политическом, экономическом, транспортном, энергетическом и других направлениях, достигнутые соглашения по платформам и инструментам сотрудничества, а также дальнейшие шаги.

В свою очередь, министр Джейхун Байрамов представил информацию о достигнутом прогрессе и перспективах в процессе нормализации и мирного урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией и довел до сведения позицию нашей страны. Были высоко оценены шаги, предпринятые в рамках процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, и меры по укреплению доверия.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.