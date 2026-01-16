На Солнце зафиксировали корональную дыру необычной формы

На Солнце сформировалась крупная корональная дыра редкой конфигурации, похожей на единицу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"На Солнце сформировалась очередная крупная корональная дыра, на этот раз довольно необычной формы. Напоминает огромную перевернутую цифру "1", хотя при наличии фантазии тут, как и в облаках, наверное, много что можно разглядеть. Высота "цифры" около 1 млн км", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале лаборатории.

Ученые отметили, что активное появление корональных дыр связано со спадом солнечной активности после прохождения пика, который пришелся на октябрь-декабрь 2024 года. Этот процесс начался еще в первые месяцы прошлого года и тогда стал причиной заметного увеличения числа магнитных бурь. По данным специалистов, текущее состояние Солнца указывает на сохранение этой тенденции. В лаборатории прогнозируют, что в 2026 году количество магнитных бурь может превысить показатели предыдущих лет.