США захватили очередной танкер из Венесуэлы США задержали еще один нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой. Как передает Day.Az, об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников. Это шестой захват судна, перевозившего венесуэльскую нефть, за последние недели. Ранее американцы захватили венесуэльский танкер 9 января.
США захватили очередной танкер из Венесуэлы
США задержали еще один нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой.
Как передает Day.Az, об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.
Это шестой захват судна, перевозившего венесуэльскую нефть, за последние недели.
Ранее американцы захватили венесуэльский танкер 9 января.
Напомним, что Венесуэла начала отменять меры по сокращению добычи нефти.
