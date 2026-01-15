США захватили очередной танкер из Венесуэлы

США задержали еще один нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой.

Как передает Day.Az, об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Это шестой захват судна, перевозившего венесуэльскую нефть, за последние недели.

Ранее американцы захватили венесуэльский танкер 9 января.

Напомним, что Венесуэла начала отменять меры по сокращению добычи нефти.