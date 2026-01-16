Могут ли азербайджанские банки смягчить условия кредитования для уязвимых групп?

Ежедневно большое количество людей обращается в банки для получения кредита. Среди них есть и пенсионеры, а также представители социально уязвимых групп населения. Во многих странах мира для уязвимых категорий граждан предусмотрены льготные кредиты.

Возможно ли применение подобных механизмов в нашей стране?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, комментируя данный вопрос, экономист Халид Керимли отметил, что при выдаче кредитов гражданам коммерческими банками в стране какие-либо льготы не предусмотрены:

"В этом контексте изменение условий договора в какой-либо форме, предоставление льгот или пересмотр порядка выплат возможны исключительно по решению самого банка".

Эксперт подчеркнул, что применение льгот зависит от внутренних правил банка, и в законодательстве отсутствуют нормы, обязывающие банки предоставлять такие послабления.

По словам депутата Вугара Байрамова, отсутствие льгот по кредитам и некорректная оценка платежеспособности заемщиков в ряде случаев приводит к росту проблемных кредитов.

