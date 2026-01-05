Хорошая новость для тех, кто не может погасить кредит

Граждане, испытывающие трудности с погашением кредита, во многих случаях просят продлить срок выплаты. Например, если кредит, взятый на 1 год, продлевается до 2 лет, ежемесячный платеж уменьшается.

Но насколько доступна такая возможность и может ли она распространяться на всех?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, по словам экономиста-эксперта Экрема Гасанова, в подобных случаях банки принимают решение, учитывая финансовое положение заемщика, его платежную историю и факторы риска. То есть данная возможность применяется при определенных условиях.

Если заемщик сможет доказать, что не в состоянии выполнить свои обязательства перед банком в установленный срок, и банк даст на это согласие, срок кредита может быть продлен. В этом случае между сторонами заключается дополнительное соглашение. Если банк не согласится, продление срока кредита невозможно.

По словам экспертов, банки рассматривают такие послабления в индивидуальном порядке. Каждое обращение оценивается отдельно, и данная возможность может распространяться не на всех клиентов.