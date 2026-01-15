Президент Ильхам Алиев внес изменения в ряд законов, связанных с исполнением закона "О деятельности по разминированию"

Внесены изменения в правила охраны памятников, обнаруженных при проведении строительных, хозяйственных и иных работ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в законе о внесении изменений в некоторые законы в связи с применением закона Азербайджанской Республики "О деятельности по разминированию", подписанном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, при обнаружении памятника в ходе осуществления деятельности по разминированию работы должны быть немедленно приостановлены, об этом должно быть сообщено органу (учреждению), определенному соответствующим органом исполнительной власти, а также научной организации, определенной соответствующим органом исполнительной власти. Указанные орган (учреждение) и научная организация в течение двух месяцев должны провести предусмотренные данным законом исследования и принять иные необходимые меры.

В этом случае строительные, хозяйственные и иные работы, в том числе деятельность по разминированию, могут быть продолжены с разрешения органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, на основании заключения научной организации и специалистов, определенных соответствующим органом исполнительной власти.

Если деятельность по разминированию осуществляется на территории, имеющей историческое и археологическое значение, данный участок предварительно осматривается специалистами и обеспечивается первичное исследование памятников. Орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, обеспечивает участие своего представителя и специалиста на месте проведения указанных работ, в том числе деятельности по разминированию.

Кроме того, охрана памятников, обнаруженных при проведении деятельности по разминированию на территории города Шуша, а также проведение строительных, восстановительных, ремонтных, разминировочных и хозяйственных работ на территориях, имеющих историческое и археологическое значение, будут осуществляться с учетом требований закона "О городе Шуша - культурной столице Азербайджана".

Изменениями также расширяются права лиц, пострадавших в связи с деятельностью по разминированию, в сфере охраны здоровья населения.

В соответствии с законом "О деятельности по разминированию" пострадавшие будут обеспечиваться специализированной медицинской помощью в учреждениях государственной системы здравоохранения за счет средств государственного бюджета (а в случае, если услуги предусмотрены в пакете услуг в соответствии с законом "О медицинском страховании", - за счет средств обязательного медицинского страхования).

Согласно изменениям, в Азербайджане создается правовая основа для использования животных в деятельности по разминированию с целью обнаружения взрывоопасных предметов.

Так, при условии соблюдения требований других нормативных правовых актов, допускается использование животных для обнаружения взрывоопасных предметов в ходе деятельности по разминированию в соответствии со стандартными операционными процедурами.