Нарушения выявлены в известном ресторане в Баку

В известном ресторане "Dağlılar Balıq" в Баку выявлены нарушения.

Об этом сообщили Day.Az в Агентстве по безопасности пищевых продуктов.

Так, сотрудники Агентства провели проверку в объекте общественного питания "Dağlılar Balıq", принадлежащем физическому лицу Парвизу Шакир оглу Нифталиеву, расположенном в Бинагадинском районе.

В ходе осмотра было выявлено отсутствие ветеринарных документов на рыбу и рыбную продукцию, а также факты реализации пищевых продуктов с истекшим сроком годности. Кроме того, установлено несоблюдение санитарно-технических и санитарно-гигиенических норм, нарушение технологической последовательности и принципа товарного соседства, хранение части продуктов питания непосредственно на полу, коррозия полок в холодильниках, отсутствие у сотрудников первичных и периодических медицинских осмотров, ненадлежащее проведение уборочных работ и ряд других нарушений.

От рыбной продукции были отобраны образцы и направлены на лабораторные исследования с целью проверки показателей безопасности.

По данному факту в отношении предпринимателя был составлен административный протокол, а деятельность пищевого объекта приостановлена до устранения выявленных нарушений.