Эти лица могут получать пособие в размере 200 манатов в месяц в Азербайджане

Автор: Эльвин Сахаматоглу

В Азербайджане для обеспечения социального благополучия граждан предусмотрены различные социальные пособия. Среди них особое место занимает поддержка лиц, потерявших кормильца, малообеспеченных семей с детьми до одного года, а также лиц с инвалидностью.

Как сообщает Day.Az, одним из таких видов поддержки является социальное пособие для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Цель данного пособия - покрытие расходов на медицинский уход за ребенком, специальное образование и повседневные нужды, а также снижение финансовой нагрузки на семью.

Размер пособия для семей с детьми с инвалидностью составляет в среднем от 100 до 200 манатов в месяц и варьируется в зависимости от степени инвалидности ребенка и социального положения семьи. Для назначения пособия необходимо предоставить документы, подтверждающие степень инвалидности ребенка, удостоверения личности родителей и другие требуемые документы.

Для подачи заявления достаточно обратиться в территориальный Центр социальной защиты населения. Сотрудники центра принимают и проверяют документы, после чего оформляют назначение пособия. В отдельных случаях также предусмотрена возможность подачи заявления в электронном формате.

Данное пособие является важной мерой социальной поддержки для семей, однако многие граждане до сих пор не осведомлены о его существовании.