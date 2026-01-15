Азербайджан и Вьетнам обсудили сотрудничество в сфере производства электромобилей

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и председатель Совета директоров вьетнамской компании VinFast Ле Тхи Тху Туй обсудили сотрудничество в сфере производства электромобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информацией об этом министр поделился в аккаунте в X.

"Мы обменялись мнениями о сотрудничестве с деловыми кругами в направлении диверсификации экономических связей с Вьетнамом, приоритетах устойчивого развития и благоприятной деловой среде в нашей стране. Рассмотрели возможности совместной деятельности в сфере производства электромобилей", - говорится в публикации.

Отметим, что в январе-ноябре 2025 года объём товарооборота между Азербайджаном и Вьетнамом составил 141,8 миллиона долларов. Это на 9,7 миллиона долларов, или на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.