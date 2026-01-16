Автор: Эльвин Сахаватоглу

Как мы сообщали ранее, председатель Государственного агентства водных ресурсов Заур Микаилов заявил о предстоящих обязательных переселениях на территории Баку и Абшеронского полуострова.

Вопрос стал предметом активного обсуждения. В частности, говорят об основаниях выплаты компенсаций за жилые и нежилые объекты, расположенные в указанных зонах, а также подход к строениям, имеющим или не имеющим правоустанавливающие документы.

Комментируя ситуацию для Day.Az, руководитель юридического отдела Палаты оценщиков Азербайджана, эксперт по имущественному праву Субхан Расулзаде отметил, что при сносе домов и строений, расположенных в охранных зонах водных, ливневых и канализационных систем, механизм компенсации должен в обязательном порядке осуществляться в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики и действующим гражданским законодательством.

"Статья 29 Конституции гарантирует неприкосновенность права собственности и допускает отчуждение имущества для государственных нужд исключительно при условии предварительной, справедливой компенсации, соответствующей его реальной рыночной стоимости. Данный принцип конкретизирован в Законе "Об изъятии земель для государственных нужд", а также в статьях 203, 207 и 248 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики", - подчеркнул эксперт.

По его словам, в случае жилых и нежилых объектов с полностью оформленными документами компенсация не должна ограничиваться лишь физической стоимостью строения. В оценку должны быть включены стоимость земельного участка, возможность подключения к инженерным и коммуникационным сетям, убытки, связанные с прекращением использования имущества, расходы на переселение, а также утрата возможности получения экономической выгоды. Все расчеты должны проводиться исключительно независимыми и сертифицированными оценщиками и отражать реальные рыночные условия.

Субхан Расулзаде также отметил, что объекты без документов не подлежат автоматическому исключению из компенсационных механизмов.

"В таких случаях, в соответствии со статьей 180 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики, с правовой точки зрения должны оцениваться фактическое существование строения, его длительное и непрерывное использование, подключение к коммунальным и инженерным сетям, а также длительное фактическое отношение к объекту со стороны муниципальных и исполнительных органов", - пояснил он.

Эксперт добавил, что данный подход соответствует уже сложившейся судебной практике в Азербайджане и предполагает индивидуальную правовую оценку каждого конкретного случая.

Кроме того, по его словам, решения, которые будут приняты Кабинетом министров, должны заранее и публично определить четкие, измеримые, юридически обоснованные и равные для всех критерии разграничения документированных и недокументированных строений.

"Одновременно должны быть ясно и исполнимо определены механизмы выплаты компенсаций, предоставления альтернативного жилья или поэтапного переселения. Только правовая определенность, прозрачность и предсказуемость процедур позволят провести столь чувствительный процесс сноса без социальной напряженности и ущерба для отношений между государством и гражданами", - резюмировал он.