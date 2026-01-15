https://news.day.az/sport/1809558.html В Баку вновь приедет ученик легендарного Ип Мана Один из известных мастеров боевых искусств - ученик Ип Чина и Ип Чуня - сыновей легендарного Ип Мана, обладатель неофициального титула "Живая легенда", грандмастер Самуэль Квок вновь приедет в Баку. Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщил президент Федерации Вин Чунь Азербайджана и Ассоциации китайских боевых искусств Ариф Саядов.
