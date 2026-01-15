В Баку вновь приедет ученик легендарного Ип Мана

Один из известных мастеров боевых искусств - ученик Ип Чина и Ип Чуня - сыновей легендарного Ип Мана, обладатель неофициального титула "Живая легенда", грандмастер Самуэль Квок вновь приедет в Баку.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сообщил президент Федерации Вин Чунь Азербайджана и Ассоциации китайских боевых искусств Ариф Саядов.

По его словам, Самуэль Квок примет участие в международном семинаре, который будет организован в столице с участием представителей примерно 5-6 стран.

Семинар планируется провести в мае-июне.