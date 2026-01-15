Форель подорожала, а каковы цены на другие виды рыб в Баку?

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Рыба занимает особое место в рационе питания азербайджанцев. В последнее время рост цен на мясную продукцию еще больше повысил интерес населения к рыбе. Именно поэтому цены на рыбных рынках всегда остаются актуальной темой для общества.

Учитывая этот интерес, мы посетили рыбный рынок, расположенный в районе Дярнягюль. Несмотря на вечернее время, покупательская активность на рынке была на хорошем уровне. Мы пообщались с продавцами и поинтересовались ценами на рыбную продукцию.

Day.Az представляет вам актуальные цены, зафиксированные нами на рыбном рынке Дярнягюль:

Чупра (мелкая) - 400-600 граммов: 16 манатов/кг

Чупра (крупная) - 700-750 граммов: 17 манатов/кг

Лаврак - 20 манатов/кг

Форель (Набрань) - 14-15 манатов/кг

Форель (Иран) - 14-15 манатов/кг

Форель (Норвегия) - 30-32 маната/кг

Форель целиком - 25-26 манатов/кг

Лосось (Норвегия) - 32 маната/кг

Лосось целиком - 26-27 манатов/кг

Белуга (Мингячевир) - 40-45 манатов/кг

Сазан (морской) - 17 манатов/кг

Карп - 3-5 манатов/кг

Лачинская форель - 17-18 манатов/кг

Ханы (Сальян) - 4 маната/кг

Кутум - 20-21 манат/кг

Угорь - 5 манатов за 1 штуку.

Отметим, что, по словам продавцов, цены на некоторые виды рыбы по сравнению с предыдущими периодами выросли. В частности, форель подорожала на 1-2 маната.

При этом продавцы отмечают, что в целом покупательская активность увеличилась по сравнению с прошлым периодом.