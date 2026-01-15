https://news.day.az/society/1809547.html Штраф за грубую лексику получили клиенты в бакинском ресторане - ФОТО В одном из ресторанов Баку клиентов оштрафовали за нецензурную лексику. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, при оплате итогового счета посетителям пришлось заплатить дополнительную сумму. Так, в счете было указано, что начислен штраф за использование трех различных видов нецензурных выражений.
Штраф за грубую лексику получили клиенты в бакинском ресторане - ФОТО
В одном из ресторанов Баку клиентов оштрафовали за нецензурную лексику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, при оплате итогового счета посетителям пришлось заплатить дополнительную сумму.
Так, в счете было указано, что начислен штраф за использование трех различных видов нецензурных выражений.
В общей сложности за ругань клиентам пришлось доплатить 65 манатов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре