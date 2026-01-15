Дания предупредила Испанию
Копенгаген предупредил Мадрид, что возможный захват Соединенными Штатами Гренландии, автономной территории Дании, создаст риски для остальной части Евросоюза и прежде всего для Испании. Об этом сообщает издание El Mundo со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Правительство Дании попросило испанскую сторону о поддержке и решительных действиях, а также заявило, что Копенгагену будет очень трудно помешать президенту США Дональду Трампу занять остров.
В публикации отмечается, что власти королевства "в ужасе" от перспективы столкновения с Соединенными Штатами.
Также в правительстве считают, что переход острова под контроль Вашингтона может создать прецедент, который в будущем может затронуть автономные территории Испании в Северной Африке, на которые претендует Марокко.
