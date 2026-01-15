Задержки и отъезд автобуса без пассажиров на пути в Нахчыван

Согласно информации, распространяемой в социальных сетях, водители автобусов, следующих из Баку в Нахчыван, якобы оставляют пассажиров на дороге в холодную погоду и продолжают путь. Причиной этого, как утверждается, является нетерпеливое поведение водителей из-за многочасовых проверок пассажиров на таможенном пункте Джульфа как с иранской, так и с нахчыванской стороны.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Milli.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана сообщили, что после того как пассажиры покидают автобус на таможенном пункте, транспортное средство в установленном порядке проходит определенные проверки, а также проводится оформление документов.

"Только после завершения всех проверок автобус покидает территорию таможенного пункта. В основе проблемы лежит безответственное поведение некоторых пассажиров, а также их задержка из-за совершения покупок на территории иранского таможенного пункта, в результате чего они опаздывают к автобусу.

После завершения проверок автобусы ожидают пассажиров в течение 30 минут. Отметим, что еще на территории Ирана водитель заранее предупреждает пассажиров об этом. По истечении установленного времени ожидания автобусы покидают территорию.

Кроме того, большинство пассажиров без багажа после пересечения границы, не предупредив, уезжают на такси либо на личных автомобилях, оставленных на стоянке. По этой причине водитель автобуса не может точно определить, сколько пассажиров ему необходимо ожидать.

В то же время мы просим граждан, столкнувшихся с подобной проблемой, связаться с нами. С нашей стороны будет проведено оперативное расследование и приняты соответствующие меры", - сообщили в ведомстве.