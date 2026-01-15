В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о словах главы "Россотрудничества" Евгения Примакова.

Day.Az представляет публикацию:

Есть такая поговорка - мол, лучше молчать, и пусть все думают, что ты дурак - чем открыть рот и развеять все сомнения. Глава "Россотрудничества" Евгений Примаков выбрал открыть рот.

Так открыл - закачаешься. Примаков с нескрываемой гордостью рассказал журналистам, как "Русские дома" в Африке открывались при участии известной ЧВК, а затем её сотрудники - "яйцеголовые", "толковые" и привычные к экстремальным условиям - плавно перекочевали на государственную службу.

Ну, то есть, набрал себе убийц и зеков и бравирует этим. У кого-то еще есть вопросы о том, почему в Баку закрыли "Русский дом" к чертовой матери? ЭТО ВОТ нечто, сделавшее карьеру за счет своего знаменитого деда, "продвигает русский язык и культуру", набрав себе головорезов, так, по-пацански - и самое главное, искренне не понимает, почему и его самого, и его организацию отовсюду гонят пинками.

Показательно, кстати, что провалами Примакова теперь особенно активно интересуются в Москве. О его "достижениях" перестали молчать, а это скандальное интервью, где глава "Россотрудничества" собственноручно, долго и аргументированно доказывает, что он профнепригоден, может стать началом долгожданного конца карьеры Примакова.

Ждем - не дождемся!