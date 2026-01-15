Еще одна страна ЕС направит военных в Гренландию

Франция направит своих военных в Гренландию в рамках миссии европейских стран. Об этом сообщает La Depeche со ссылкой на французскую армию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Французские солдаты будут участвовать в европейской военной миссии в Гренландии вместе с другими европейскими странами, объявила французская армия без дальнейших подробностей", - говорится в публикации.

Ранее мы сообщали, что Дания не смогла убедить США отказаться от Гренландии.