Еще одна страна ЕС направит военных в Гренландию Франция направит своих военных в Гренландию в рамках миссии европейских стран. Об этом сообщает La Depeche со ссылкой на французскую армию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Франция направит своих военных в Гренландию в рамках миссии европейских стран. Об этом сообщает La Depeche со ссылкой на французскую армию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Французские солдаты будут участвовать в европейской военной миссии в Гренландии вместе с другими европейскими странами, объявила французская армия без дальнейших подробностей", - говорится в публикации.
Ранее мы сообщали, что Дания не смогла убедить США отказаться от Гренландии.
